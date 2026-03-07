|Performance unter der Lupe
|
07.03.2026 11:03:08
Wie viel Wert mit einer Investition in VeChain von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Bei einem frühen VeChain-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
VeChain kostete gestern vor 1 Jahr 0.028037 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in VET vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 356’677.52 VeChain. Mit dem VET-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.007101 USD), wäre das Investment nun 2’532.77 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 74.67 Prozent.
Bei 0.007065 USD erreichte die Kryptowährung am 07.03.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.05.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.032287 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|53’009.47037
|-4.18%
|Handeln
|Vision
|0.03961
|-2.87%
|Handeln
|Ethereum
|1’539.94470
|-4.90%
|Handeln
|Ripple
|1.06090
|-3.17%
|Handeln
|Solana
|65.84067
|-4.96%
|Handeln
|Cardano
|0.20149
|-4.10%
|Handeln
|Polkadot
|1.16142
|-2.94%
|Handeln
|Chainlink
|6.83367
|-4.89%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-2.97%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-4.49%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/