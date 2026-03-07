Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Performance unter der Lupe 07.03.2026 11:03:08

Wie viel Wert mit einer Investition in VeChain von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Bei einem frühen VeChain-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

VeChain kostete gestern vor 1 Jahr 0.028037 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in VET vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 356’677.52 VeChain. Mit dem VET-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.007101 USD), wäre das Investment nun 2’532.77 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 74.67 Prozent.

Bei 0.007065 USD erreichte die Kryptowährung am 07.03.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.05.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.032287 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
