Novartis Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Novartis von 116 auf 127 Franken angehoben, die Aktien aber angesichts des geringen Restpotenzials von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Der magere Absatz des Herzmedikaments Entresto im vierten Quartal habe enttäuscht, schrieb Elmar Kraus am Montag. Zudem sei der währungsbereinigte Ausblick des Pharmakonzerns auf 2026 etwas unter der Markterwartung geblieben./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Halten
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
120.60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
120.90 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Elmar Kraus
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
13:41
|Novartis-Aktie im Plus: Baubeginn für globales Forschungszentrum in San Diego (AWP)
|
12:29
|Novartis Aktie News: Novartis legt am Montagmittag zu (finanzen.ch)
|
10:02
|SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Novartis-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Zürich: SPI zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|SIX-Handel: SLI zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.ch)
|
08.02.26
|Novartis-Aktie: Was Analysten von Novartis erwarten (finanzen.net)
|
06.02.26
|Press Release: Novartis breaks ground on new global Biomedical Research center in San Diego to accelerate drug discovery (Dow Jones)
Analysen zu Novartis AG
|12:42
|Novartis Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.12.25
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|120.82
|0.72%
