Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

120.92
CHF
0.96
CHF
0.80 %
14:01:29
SWX
09.02.2026 12:42:26

Novartis Halten

Novartis
120.90 CHF 0.50%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Novartis von 116 auf 127 Franken angehoben, die Aktien aber angesichts des geringen Restpotenzials von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Der magere Absatz des Herzmedikaments Entresto im vierten Quartal habe enttäuscht, schrieb Elmar Kraus am Montag. Zudem sei der währungsbereinigte Ausblick des Pharmakonzerns auf 2026 etwas unter der Markterwartung geblieben./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 12:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Halten
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
120.60 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
120.90 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Elmar Kraus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

