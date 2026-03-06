Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'096 -1.5%  SPI 18'100 -1.4%  Dow 47'280 -1.4%  DAX 23'591 -0.9%  Euro 0.9019 -0.5%  EStoxx50 5'720 -1.1%  Gold 5'137 1.0%  Bitcoin 52'706 -4.7%  Dollar 0.7777 -0.4%  Öl 93.6 11.0% 
Dürr Aktie 354848 / DE0005565204

17.80
CHF
-0.40
CHF
-2.20 %
17:30:00
SWX
06.03.2026 16:47:11

Dürr Halten

Dürr
18.17 CHF -2.52%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Dürr von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert der Aktien von 27 auf 22 Euro gesenkt. Die geringere Umsatzdynamik bei dem Hersteller von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen dürfte sich fortsetzen, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate 2025 seien wegen Kostenmaßnahmen und effizienterer Auftragsabwicklung mit höherer Profitabilität und freiem Finanzmittelfluss trotz Umsatzminus besser als erwartet ausgefallen.
"Die Umwelttechnik wurde verkauft, die Verschuldung deutlich reduziert und die Optimierung der Verwaltung eingeleitet." Allerdings enttäusche die Prognose für 2026 bei wichtigen Eckdaten. Das angestrebte Umsatzwachstum
erscheine zunehmend unrealistisch, da Automotive-Kunden sich zurückhielten und ein Ende der Schwäche im Möbelgeschäft immer noch nicht absehbar sei./mis/rob/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr AG Halten
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
22.00 €
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
20.65 € 		Abst. Kursziel*:
6.54%
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
20.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.00%
Analyst Name::
Holger Schmidt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

