Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
Dürr Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Dürr von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert der Aktien von 27 auf 22 Euro gesenkt. Die geringere Umsatzdynamik bei dem Hersteller von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen dürfte sich fortsetzen, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Resultate 2025 seien wegen Kostenmaßnahmen und effizienterer Auftragsabwicklung mit höherer Profitabilität und freiem Finanzmittelfluss trotz Umsatzminus besser als erwartet ausgefallen.
"Die Umwelttechnik wurde verkauft, die Verschuldung deutlich reduziert und die Optimierung der Verwaltung eingeleitet." Allerdings enttäusche die Prognose für 2026 bei wichtigen Eckdaten. Das angestrebte Umsatzwachstum
erscheine zunehmend unrealistisch, da Automotive-Kunden sich zurückhielten und ein Ende der Schwäche im Möbelgeschäft immer noch nicht absehbar sei./mis/rob/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Halten
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
22.00 €
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
20.65 €
|
Abst. Kursziel*:
6.54%
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
20.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.00%
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
Analysen zu Dürr AG
|16:47
|Dürr Halten
|DZ BANK
|10:28
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Dürr Buy
|Baader Bank
|05.03.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
