Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novartis von 92 auf 110 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Kerry Holford hält die Aktien nach seinem jährlichen Check-up vom Donnerstagabend für fair bewertet. Die Kurszielerhöhung begründet sie mit Branchenbewegungen./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



