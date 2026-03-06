Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
122.98CHF
-1.84CHF
-1.47 %
12:20:40
SWX
06.03.2026 11:24:19
Novartis Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novartis von 92 auf 110 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Kerry Holford hält die Aktien nach seinem jährlichen Check-up vom Donnerstagabend für fair bewertet. Die Kurszielerhöhung begründet sie mit Branchenbewegungen./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Novartis AG
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
110.00 CHF
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
123.36 CHF
Abst. Kursziel*:
-10.83%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
123.23 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-10.73%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
