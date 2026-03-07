So viel Verlust wäre bei einem Internet Computer-Investment von vor 1 Jahr angefallen

Anzeige

Am 06.03.2025 kostete Internet Computer 6.209 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in ICP investiert, befänden sich nun 161.06 Internet Computer in seinem Portfolio. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 06.03.2026 gerechnet (2.493 USD), wäre das Investment nun 401.59 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 59.84 Prozent eingebüsst.

Am 23.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2.085 USD. Bei 8.964 USD erreichte der Coin am 08.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net