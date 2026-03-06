Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Stellantis Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Jose M Asumendi senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für 2026. Die Margenerholung in Nordamerika dürfte langsamer verlaufen als bisher gedacht und die Gewinnmargen in Europa schwach bleiben. Gleichwohl scheine sich die Geschäftsdynamik des Autobauers in Nordamerika zu verbessern, auch dank neuer Modelle und reduzierter Fixkosten./mis/rob/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 12:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Overweight
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
6.20 €
|
Abst. Kursziel*:
61.37%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
6.19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61.55%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantis
|
17:58
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
16:29
|Stellantis Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Stellantis (finanzen.ch)
|
15:58
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
12:26
|Freitagshandel in Paris: So steht der CAC 40 am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag in Grün (finanzen.ch)
|
09:28
|Euronext-Handel: CAC 40 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
05.03.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|16:54
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|16:54
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|16:54
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|12.02.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|5.61
|-3.79%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:54
|
JP Morgan Chase & Co.
Stellantis Overweight
|16:53
|
Jefferies & Company Inc.
VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|16:52
|
Jefferies & Company Inc.
MTU Aero Engines Buy
|16:48
|
Jefferies & Company Inc.
Inditex Buy
|16:47
|
DZ BANK
Dürr Halten
|16:45
|
DZ BANK
adidas Kaufen
|15:19
|
Jefferies & Company Inc.
Microsoft Buy