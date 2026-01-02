Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
108.74CHF
-0.86CHF
-0.78 %
14:30:01
SWX
05.01.2026 12:19:25
Novartis Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen.
Richard Vosser rechnet mit einem soliden vierten Quartal und der 2026er-Ausblick sollte die Konsensschätzungen weitgehend stützen, schrieb er am Montag./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 17:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Overweight
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
125.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
108.04 CHF
|
Abst. Kursziel*:
15.70%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
108.44 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.27%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novartis AG
|
12:29
|Novartis Aktie News: Novartis verzeichnet am Montagmittag Verluste (finanzen.ch)
|
12:26