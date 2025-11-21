Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
101.48CHF
1.06CHF
1.06 %
10:27:34
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
21.11.2025 08:50:26
Novartis Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 90 Franken auf "Underweight" belassen. Den Schweizer stehe ein Jahr wichtiger Studienergebnisse bevor, schrieb Shirley Chen am Freitag nach der jährlichen "Meet the management"-Veranstaltung in London. Gerade im Bereich Neurologie verstärke man sich durch Zukauf, wenn die ausstehende Genehmigung erfolgt. Zunächst stehe aber das Herzmittel Pelacarsen im Fokus./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 03:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Underweight
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
90.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
101.24 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-11.10%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
101.38 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.23%
|
Analyst Name::
Shirley Chen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novartis AG
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Zürich: SMI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
20.11.25