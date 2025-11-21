Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

101.48
CHF
1.06
CHF
1.06 %
10:27:34
SWX
21.11.2025 08:50:26

Novartis Underweight

Novartis
101.38 CHF 1.18%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 90 Franken auf "Underweight" belassen. Den Schweizer stehe ein Jahr wichtiger Studienergebnisse bevor, schrieb Shirley Chen am Freitag nach der jährlichen "Meet the management"-Veranstaltung in London. Gerade im Bereich Neurologie verstärke man sich durch Zukauf, wenn die ausstehende Genehmigung erfolgt. Zunächst stehe aber das Herzmittel Pelacarsen im Fokus./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 03:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Underweight
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
90.00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
101.24 CHF 		Abst. Kursziel*:
-11.10%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
101.38 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.23%
Analyst Name::
Shirley Chen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

