Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
122.18CHF
-0.92CHF
-0.75 %
09:32:07
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.02.2026 07:51:13
Novartis Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novartis von 125 auf 135 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ziele der Schweizer schienen gut untermauert zu sein, schrieb Richard Vosser am Mittwochabend im Nachgang des jüngsten Quartalsberichts. Er hob seine langfristigen Schätzungen an und baut dabei auf den Nesselsucht-Antikörper Rhapsido./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 21:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Overweight
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
135.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
123.10 CHF
|
Abst. Kursziel*:
9.67%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
122.20 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.47%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novartis AG
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Vormittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Schwacher Handel: SLI zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Mittwochshandel in Zürich: SMI verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Novartis Aktie News: Novartis präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
11.02.26