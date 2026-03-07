Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’096 -1.5%  SPI 18’100 -1.4%  Dow 47’502 -1.0%  DAX 23’591 -0.9%  Euro 0.9011 -0.6%  EStoxx50 5’720 -1.1%  Gold 5’171 1.7%  Bitcoin 53’127 -4.0%  Dollar 0.7765 -0.6%  Öl 93.3 10.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
JPMorgan Chase-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Februar
Webinar: Schluss mit K.O.-Kriterien - Warum Sortieren das neue Filtern ist
Equal-Weight-ETFs: Wie Anleger Diversifikation und Performance jenseits der "Gigantenmacht" suchen
Peter Schiff warnt Krypto-Anleger: Bitcoin verkaufen! - Massiver Kurssturz droht
CEO der Tesla-Aktie bleibt optimistisch - doch Analysten zweifeln an KI-Strategie
Suche...
eToro entdecken

Berkshire Hathaway Aktie 10926529 / US0846707026

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Abel greift zu 07.03.2026 10:37:00

Berkshire Hathaway nutzt hohen Cashbestand für Rückkäufe - Auch Greg Abel kauft Aktien

Berkshire Hathaway nutzt hohen Cashbestand für Rückkäufe - Auch Greg Abel kauft Aktien

Berkshire Hathaway hat damit begonnen, eigene Aktien am Markt zurückzukaufen. Neu-Chef Abel deckt sich auch privat mit Anteilen ein.

Berkshire Hathaway
390.57 CHF 0.50%
Kaufen Verkaufen
• Berkshire Hathaway startet wieder Aktienrückkäufe
• Greg Abel kauft privat Aktien im Millionenwert
• Konzern nutzt hohen Cashbestand zur Kapitalrückführung

Wie aus einer Mitteilung bei der US-Börsenaufsicht SEC hervor geht, hat das Investmentvehikel Berkshire Hathaway damit begonnen, Aktien zurückzukaufen.

Erste Rückkäufe seit Q4 2024

Es ist das erste Mal seit dem zweiten Quartal 2024, dass der in Omaha ansässige Konglomerat von seinem Rückkaufprogramm Gebrauch macht. Die Entscheidung markiert einen bedeutenden Schritt unter der Führung des neuen CEO Greg Abel, der das Amt im Januar von Warren Buffett übernommen hat. Laut Unternehmensrichtlinie erfolgen Rückkäufe dann, wenn die Führung davon überzeugt ist, dass der Marktpreis unter dem konservativ ermittelten inneren Wert der Aktie liegt.

Greg Abel investiert sein privates Jahresgehalt

Zusätzlich untermauerte Greg Abel seine Verbundenheit zum Unternehmen durch eine private Investition: In einer offiziellen Meldung gab der 62-jährige Manager bekannt, persönlich Aktien des Konglomerats im Wert von 15 Millionen Dollar erworben zu haben. Dieser Schritt erfolgte nur rund zwei Monate nach seinem offiziellen Amtsantritt an der Spitze des in Omaha ansässigen Konzerns.

Mit dieser Transaktion baut Abel seine Beteiligung an Berkshire Hathaway gezielt aus. Während sein Vorgänger Warren Buffett etwa 37,5 Prozent der Class-A-Aktien hält und fast sein gesamtes Nettovermögen von 99,5 Prozent im Unternehmen gebunden hat, setzt Abel mit seinem jährlichen Investment-Versprechen ein klares Signal für die Kontinuität dieser Eigentümer-Philosophie.

"Die absolute Angleichung an unsere Aktionäre, unseren Partner und unseren Eigentümer ist entscheidend", sagte Abel gegenüber CNBC. "Ich besitze bereits einige Aktien, aber das Ziel war es, die Übereinstimmung mit ihnen weiter zu demonstrieren."

Der CEO erklärte, er sei entschlossen, dies jedes Jahr zu tun, solange er an der Spitze von Berkshire stehe - wofür er auf einen Zeitraum von "20 Jahren" hoffe. Abel hat seit seinem Amtsantritt stets betont, die Investitionsphilosophie von Buffett fortführen zu wollen.

Finanzielle Rahmenbedingungen und Marktkontext

Die Wiederaufnahme der Rückkäufe erfolgt vor dem Hintergrund eines massiven Barbestands, der Ende 2025 bei rund 373,3 Milliarden US-Dollar lag. In den vergangenen Monaten war es für das Unternehmen schwierig gewesen, attraktive Übernahmeziele oder Aktieninvestitionen zu finden. Die Rückkäufe dienen nun dazu, einen Teil dieses Kapitals an die Aktionäre zurückzugeben, indem die Anzahl der ausstehenden Aktien reduziert wird.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. B

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten