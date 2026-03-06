MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Der Bestand an GTF-Triebwerken im Lager sei noch eher hoch, was aber zum Teil an Saisoneffekten und einigen Störungen bei Fluggesellschaften liegen könnte, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichwohl sei im Februar eine solide Anzahl an Flugzeigen wieder in den Betrieb gegangen./mis/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:26 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
500.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
349.60 €
|
Abst. Kursziel*:
43.02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
350.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.49%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
17:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
14:30
|EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Johannes Bussmann, buy (EQS Group)
|
14:30
|EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Johannes Bussmann, Kauf (EQS Group)
|
05.03.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.ch)
|
05.03.26
|DAX aktuell: DAX bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
05.03.26
|EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Katja Garcia Vila, buy (EQS Group)
|
05.03.26
|EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Katja Garcia Vila, Kauf (EQS Group)
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|312.00
|1.30%
