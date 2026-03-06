NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu verwies auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zu Verhandlungen mit China über den Abschluss eines Megaauftrags für 500 Max-Flugzeuge, über den bereits "seit Langem spekuliert" werde. Die Analystin hält dies laut einer am Freitag vorliegenden Einschätzung für eine mögliche Ablenkung vom Nahost-Konflikt, da die Bestellung während des Besuchs von US-Präsident Trump im April in Peking bekannt gegeben werden solle. Zugleich sieht sie potenzielle langfristige Auswirkungen auf die Auftragslage des Flugzeugbauers./ck/rob/jha/;