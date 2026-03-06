Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'096 -1.5%  SPI 18'100 -1.4%  Dow 47'502 -1.0%  DAX 23'591 -0.9%  Euro 0.9011 -0.6%  EStoxx50 5'720 -1.1%  Gold 5'171 1.7%  Bitcoin 53'056 -4.1%  Dollar 0.7765 -0.6%  Öl 93.2 10.5% 
Boeing Aktie 913253 / US0970231058

174.21
CHF
1.85
CHF
1.08 %
17:29:59
BRXC
06.03.2026 21:07:06

Boeing Buy

Boeing
174.21 CHF 1.08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu verwies auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zu Verhandlungen mit China über den Abschluss eines Megaauftrags für 500 Max-Flugzeuge, über den bereits "seit Langem spekuliert" werde. Die Analystin hält dies laut einer am Freitag vorliegenden Einschätzung für eine mögliche Ablenkung vom Nahost-Konflikt, da die Bestellung während des Besuchs von US-Präsident Trump im April in Peking bekannt gegeben werden solle. Zugleich sieht sie potenzielle langfristige Auswirkungen auf die Auftragslage des Flugzeugbauers./ck/rob/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 14:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 14:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 295.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 230.60 		Abst. Kursziel*:
27.93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 231.11 		Abst. Kursziel aktuell:
27.64%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Boeing Co.

