NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu verwies auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zu Verhandlungen mit China über den Abschluss eines Megaauftrags für 500 Max-Flugzeuge, über den bereits "seit Langem spekuliert" werde. Die Analystin hält dies laut einer am Freitag vorliegenden Einschätzung für eine mögliche Ablenkung vom Nahost-Konflikt, da die Bestellung während des Besuchs von US-Präsident Trump im April in Peking bekannt gegeben werden solle. Zugleich sieht sie potenzielle langfristige Auswirkungen auf die Auftragslage des Flugzeugbauers./ck/rob/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 14:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 230.60
|
Abst. Kursziel*:
27.93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 231.11
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.64%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
