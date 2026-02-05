Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
117.90CHF
-0.80CHF
-0.67 %
12:27:38
SWX
05.02.2026 10:49:11
Novartis Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Buy" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den mauen Jahresabschluss im vierten Quartal 2025./ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Novartis AG
|
12:29
|Novartis Aktie News: Novartis verbilligt sich am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Donnerstagvormittag tiefer (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Novartis-Aktie dreht ins Plus: Nachahmer verursachen Umsatzerosion - gemischter Ausblick (AWP)
|
04.02.26
|Novartis Aktie News: Novartis gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Novartis-Aktie: Was Analysten von Novartis erwarten (finanzen.net)
|
04.02.26
|Novartis schippert 2026 durch unruhige Gewässer (AWP)
|
04.02.26
|SIX-Handel: SLI mittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
