Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’432 -0.3%  SPI 18’532 -0.3%  Dow 48’909 -1.2%  DAX 24’625 0.6%  Euro 0.9174 0.1%  EStoxx50 5’968 0.7%  Gold 4’893 2.5%  Bitcoin 51’700 5.7%  Dollar 0.7780 0.0%  Öl 67.4 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein
Super Micro-Aktie mit Abwärtsdruck: Analysten schwanken zwischen Hoffnung und Zweifeln
DroneShield-Aktie verliert erneut: Notierung neuer Stammaktien beantragt - Verstärkt sich nun der Abwärtsdruck?
Airbus SE-Analyse: Hold-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie
Reddit-Aktie deutlich höher: Gewinnsprung und deutliches Umsatzwachstum
Suche...
Plus500 Depot

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

119.36
CHF
0.08
CHF
0.07 %
12:51:53
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.02.2026 11:32:13

Novartis Neutral

Novartis
119.46 CHF 0.21%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach einem zweiten Blick auf die Resultate des vierten Quartals mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Bereinigt um bestimmte Einmalrabatte in den USA seien die Resultate des Pharmakonzerns solide gewesen, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
116.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
118.86 CHF 		Abst. Kursziel*:
-2.41%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
119.46 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.90%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse