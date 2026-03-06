Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’137 -1.2%  SPI 18’145 -1.1%  Dow 47’626 -0.7%  DAX 23’649 -0.7%  Euro 0.9047 -0.2%  EStoxx50 5’729 -0.9%  Gold 5’118 0.7%  Bitcoin 54’774 -1.0%  Dollar 0.7812 0.0%  Öl 89.0 5.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DZ BANK: Kaufen-Note für Merck-Aktie
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Neue Analyse: UBS AG bewertet Richemont-Aktie mit Buy
Lufthansa-Tochter Swiss 2025 wieder im Sinkflug
DroneShield-Aktie springt zweistellig hoch - 4-Dollar-Marke wieder geknackt
Suche...
06.03.2026 14:33:36

Novartis-Aktionäre genehmigen an GV alle Anträge

Basel (awp) - Die Novartis-Aktionäre haben an der Generalversammlung vom Freitag allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. So wurde bei der Versammlung in Basel Giovanni Caforio als Präsident des Verwaltungsrats bestätigt. Er hatte im vergangenen Jahr den langjährigen Amtsinhaber Jörg Reinhardt abgelöst.

Zudem wurde die 29. Dividendenerhöhung in Folge genehmigt. Für 2025 zahlt der Pharmakonzern 3,70 Franken pro Aktie aus, nach 3,50 Franken im Vorjahr.

Für massive Kritik von Aktionärsseite sorgte einmal mehr das Gehalt von Konzernchef Vas Narasimhan. Nach deutlichen Gehaltssprüngen in den beiden Vorjahren erhielt der Novartis-Chef auch für 2025 nochmals markant mehr. Die Gesamtvergütung betrug 24,9 Millionen Franken - 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Grund dafür: Der in den letzten zwei Jahren deutlich gestiegene Aktienkurs trieb den Wert der langfristigen Boni in die Höhe.

In seinem ersten Jahr als Novartis-CEO 2018 betrug Narasimhans Lohn noch 6,7 Millionen Franken. Seitdem hat er unter dem Strich fast 110 Millionen Franken eingestrichen, wie eine Auswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt.

Besonders harsch fiel die Kritik der Aktionärsvereinigung Ethos aus. Wie VRP Caforio betont, sei das Gehalt der Geschäftsführung stark an messbare Zielvorgaben geknüpft. Und diese seien in den vergangenen Jahren erfüllt worden. Die strategische und operative Ausrichtung des Pharmakonzerns habe den Aktionären in den vergangenen Jahren denn auch eine ordentliche Rendite beschert, sagte Caforio weiter.

Kritik erntete Novartis auch für seinen starken Fokus auf den US-Markt und die anhaltenden Diskussionen über Medikamentenpreise. Hierzu betonte der VRP, dass der US-Markt für Novartis mit einem Umsatzanteil von etwa 40 Prozent der wohl wichtigste sei. Was die Medikamentenpreise betrifft, so sei es wichtig, dass diese Preise auch die Innovation und Investitionen reflektierten. Hier hätten die Schweiz und die EU auf jeden Fall Nachholbedarf.

hr/cg

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:26 Marktüberblick: Tech-Bounce in Hongkong
09:21 SMI fällt auf 4-Wochen-Tief
07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Signale
05.03.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Banco Santander SA, UBS Group AG
04.03.26 Höhere Inflation nach dem Krieg mit dem Iran?
04.03.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
03.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 17.20% p.a. Barrier Reverse Convertible auf DocMorris
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’627.96 19.70 S46BCU
Short 13’930.87 13.57 SN2BBU
Short 14’432.69 8.93 S8MBFU
SMI-Kurs: 13’136.90 06.03.2026 14:20:26
Long 12’577.19 18.73 SXTBSU
Long 12’298.56 13.50 SEUBOU
Long 11’723.00 8.96 BXGS2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

Umfangreiche Verkäufe: In diese US-Aktie hat die Schweizerische Nationalbank in Q4 investiert
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf de ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
Aktien Empfehlungen KW 26/10: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/10. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.