CEO der Tesla-Aktie bleibt optimistisch - doch Analysten zweifeln an KI-Strategie

• Strategiewechsel Richtung KI• Optimus soll Serienreife erreichen• Analysten mit geteiltem Urteil

Nachdem Tesla lange vor allem für seine Elektrofahrzeuge bekannt war, steht das Unternehmen womöglich vor einem strategischen Wendepunkt. Tesla-Chef Elon Musk treibt seit einigen Jahren konsequent den Umbau hin zu einem KI-getriebenen Technologie- und Dienstleistungskonzern voran.

Teslas Fokus auf Optimus

Im Mittelpunkt von Musks Zukunftsstrategie steht der humanoide Roboter Optimus. Nach Einschätzung des Tesla-Chefs könnte das System bereits in diesem Jahr ein Leistungsniveau erreichen, das mit dem eines Menschen vergleichbar ist - eine Aussicht, die an den Märkten für Aufmerksamkeit sorgt.

Offenbar räumt Musk dem Vorhaben hohe Priorität ein: Im kalifornischen Fremont wird die Fertigung der Modelle S und X reduziert, während das Werk schrittweise auf die Produktion des Roboters ausgerichtet wird. Während der Telefonkonferenz zu den Zahlen des vierten Quartals 2025 skizzierte Musk ein ambitioniertes Ziel: In Fremont sollen langfristig bis zu eine Million Optimus-Einheiten pro Jahr gefertigt werden.

Zugleich relativierte er die Erwartungen und stellte klar, dass sich das Projekt weiterhin in der Entwicklungsphase befindet. Den Fortschritt der dritten Generation beschrieb er aber als deutlich menschenähnlicher. Der Roboter sei in der Lage, von Menschen zu lernen und Aufgaben zu übernehmen. Eine Serienfertigung könnte nach seinen Worten "gegen Ende dieses Jahres" anlaufen.

GLJ Research bleibt bei Verkaufsempfehlung für Tesla

Im Februar hat GLJ Research seine Verkaufsempfehlung für den US-Elektroautobauer Tesla bekräftigt. Das Kursziel beliess das Unternehmen unverändert bei 25,28 US-Dollar. Dieses liegt weit unter Teslas aktuellem Kurs. Zuletzt schloss die Tesla-Aktie an der US-Techbörse NASDAQ bei 405,94 US-Dollar (Stand: 04.03.2026).

GLJ Researchs bearishe Einstellung ist unter anderem Teslas Roboterprojekt Optimus geschuldet. Das Unternehmen befasste sich laut Investing.com mit dessen potenzieller kommerzieller Rentabilität und überprüfte unabhängige technische Bewertungen, Wettbewerbsdaten und eigene Angaben von Tesla. Dabei kam GLJ Research zu der Erkenntnis, dass selbst in einem Szenario, in dem Optimus kommerziell rentabel wird, "der wahrscheinlichkeitsgewichtete Wert nur einen Bruchteil dessen ausmacht, was der Markt derzeit in die Aktie einpreist", berichtet Investing.com. Das Unternehmen schätze die Wahrscheinlichkeit des vom Markt eingepreisten Ergebnisses im Bereich der Robotik auf 15 bis 20 Prozent und erklärte, die aktuelle Marktbewertung sei unvereinbar mit der tatsächlichen Erfolgswahrscheinlichkeit.

Weitere Analysten-Einstufungen

Insgesamt zeigen die Analysten-Einstufungen für die Tesla-Aktie ein gemischtes Bild. In den letzten drei Monaten haben laut TipRanks 30 Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für Tesla ausgegeben. Von diesen 30 Analysten empfehlen zwölf die Aktie zum Kauf, elf raten dazu, das Papier zu halten und sieben Analysten haben eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 399,25 US-Dollar, mit einer Höchstprognose von 600,00 US-Dollar und der Tiefstprognose von 25,28 US-Dollar von GLJ Research. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einer Veränderung von -1,65 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 405,94 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 04.03.2026).

Redaktion finanzen.ch