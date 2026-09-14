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14.09.2026 22:33:47
NYSE-Handel Dow Jones gibt schlussendlich nach
Der Dow Jones sank heute.
Am Montag notierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0.29 Prozent tiefer bei 52’421.20 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24.842 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.702 Prozent schwächer bei 52’204.46 Punkten, nach 52’573.29 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 52’278.89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52’750.88 Punkten verzeichnete.
Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres
Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 53’732.41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 51’202.26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, einen Stand von 45’834.22 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.35 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 4.73 Prozent auf 259.43 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3.06 Prozent auf 345.71 USD), IBM (+ 2.38 Prozent auf 249.09 USD), Microsoft (+ 1.97 Prozent auf 505.41 USD) und McDonalds (+ 1.96 Prozent auf 257.49 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Caterpillar (-4.22 Prozent auf 784.00 USD), Goldman Sachs (-3.96 Prozent auf 988.45 USD), NVIDIA (-3.36 Prozent auf 210.96 USD), Cisco (-1.85 Prozent auf 110.06 USD) und 3M (-1.79 Prozent auf 162.02 USD).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 33’996’939 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4.553 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus
Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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