Börse New York in Rot: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel schlussendlich um 0.63 Prozent tiefer bei 52’093.11 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 24.941 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.629 Prozent auf 52’750.88 Punkte an der Kurstafel, nach 52’421.20 Punkten am Vortag.

Bei 51’875.65 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52’336.61 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 53’732.41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 51’671.03 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45’883.45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.67 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 2.64 Prozent auf 217.77 USD), 3M (+ 1.64 Prozent auf 164.67 USD), Honeywell Technologies (+ 1.02 Prozent auf 203.44 USD), JPMorgan Chase (+ 0.67 Prozent auf 352.49 USD) und NVIDIA (+ 0.57 Prozent auf 212.17 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Nike (-2.24 Prozent auf 36.22 USD), Amazon (-2.02 Prozent auf 248.42 USD), Walt Disney (-2.00 Prozent auf 106.42 USD), UnitedHealth (-1.99 Prozent auf 375.93 USD) und McDonalds (-1.83 Prozent auf 252.78 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 21’255’351 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.563 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 4.41 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch