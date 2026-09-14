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Dow Jones-Performance 14.09.2026 16:01:01

Verluste in New York: Dow Jones startet im Minus

Verluste in New York: Dow Jones startet im Minus

Der Dow Jones notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

NVIDIA
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Um 15:58 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 0.30 Prozent auf 52’417.32 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24.842 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.702 Prozent auf 52’204.46 Punkte an der Kurstafel, nach 52’573.29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Montag bei 52’385.52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 52’750.88 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 53’732.41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der Dow Jones 51’202.26 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 45’834.22 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8.34 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 2.86 Prozent auf 254.80 USD), McDonalds (+ 1.84 Prozent auf 257.18 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1.68 Prozent auf 341.09 USD), Walt Disney (+ 1.68 Prozent auf 108.34 USD) und Coca-Cola (+ 1.64 Prozent auf 89.74 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil NVIDIA (-3.95 Prozent auf 209.66 USD), Caterpillar (-3.79 Prozent auf 787.55 USD), Goldman Sachs (-2.24 Prozent auf 1’006.12 USD), Honeywell Technologies (-1.86 Prozent auf 198.60 USD) und Cisco (-1.63 Prozent auf 110.30 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 6’961’076 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.553 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.44 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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