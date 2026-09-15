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NYSE-Handel im Blick 15.09.2026 16:00:58

Dienstagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Verlustzone

Dienstagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Verlustzone

Der Dow Jones notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Chevron
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Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0.62 Prozent schwächer bei 52’097.79 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24.941 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.629 Prozent fester bei 52’750.88 Punkten in den Dienstagshandel, nach 52’421.20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52’336.61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 52’069.32 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 53’732.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 51’671.03 Punkten gehandelt. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 45’883.45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7.68 Prozent aufwärts. Bei 54’744.33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Chevron (+ 1.29 Prozent auf 214.90 USD), NVIDIA (+ 1.07 Prozent auf 213.21 USD), Cisco (+ 0.61 Prozent auf 110.74 USD), Caterpillar (+ 0.31 Prozent auf 786.40 USD) und Salesforce (+ 0.15 Prozent auf 259.82 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Johnson Johnson (-1.82 Prozent auf 261.47 USD), Merck (-1.58 Prozent auf 142.56 USD), Nike (-1.54 Prozent auf 36.48 USD), Goldman Sachs (-1.39 Prozent auf 974.73 USD) und Procter Gamble (-1.33 Prozent auf 144.19 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 2’708’183 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.563 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Travelers-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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