Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones in Rot

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.13 Prozent auf 52’506.01 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24.842 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.702 Prozent leichter bei 52’204.46 Punkten, nach 52’573.29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Montag bei 52’750.88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 52’278.89 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 14.08.2026, wurde der Dow Jones mit 53’732.41 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 51’202.26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, einen Stand von 45’834.22 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8.52 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3.56 Prozent auf 256.55 USD), McDonalds (+ 2.29 Prozent auf 258.32 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2.10 Prozent auf 342.51 USD), Walt Disney (+ 2.01 Prozent auf 108.70 USD) und IBM (+ 1.99 Prozent auf 248.12 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-3.77 Prozent auf 787.71 USD), NVIDIA (-2.88 Prozent auf 212.00 USD), Goldman Sachs (-2.57 Prozent auf 1’002.71 USD), 3M (-2.24 Prozent auf 161.27 USD) und Honeywell Technologies (-1.46 Prozent auf 199.40 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 12’591’546 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.553 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 11.01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 4.44 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch