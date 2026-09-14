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14.09.2026 20:03:24
Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt nach
Der Dow Jones zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.
Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.23 Prozent leichter bei 52’452.54 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24.842 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.702 Prozent auf 52’204.46 Punkte an der Kurstafel, nach 52’573.29 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52’750.88 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52’278.89 Zählern.
So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 53’732.41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 51’202.26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 45’834.22 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8.41 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten markiert.
Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 4.48 Prozent auf 258.82 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3.15 Prozent auf 346.03 USD), IBM (+ 3.10 Prozent auf 250.82 USD), Microsoft (+ 2.73 Prozent auf 509.17 USD) und Walt Disney (+ 2.48 Prozent auf 109.19 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Goldman Sachs (-4.16 Prozent auf 986.40 USD), Caterpillar (-3.98 Prozent auf 786.02 USD), NVIDIA (-2.64 Prozent auf 212.53 USD), JPMorgan Chase (-2.34 Prozent auf 347.91 USD) und 3M (-1.85 Prozent auf 161.92 USD).
Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 15’122’177 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.553 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11.01 erwartet. Mit 4.44 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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