Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079
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15.09.2026 20:03:23
Verluste in New York: So performt der Dow Jones aktuell
Der Dow Jones gibt aktuell nach.
Um 20:01 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.83 Prozent leichter bei 51’987.68 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24.941 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.629 Prozent auf 52’750.88 Punkte an der Kurstafel, nach 52’421.20 Punkten am Vortag.
Bei 52’336.61 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 51’875.65 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 53’732.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wurde der Dow Jones mit 51’671.03 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, stand der Dow Jones noch bei 45’883.45 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.45 Prozent aufwärts. Bei 54’744.33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 2.18 Prozent auf 216.80 USD), 3M (+ 1.39 Prozent auf 164.28 USD), IBM (+ 0.79 Prozent auf 251.07 USD), Procter Gamble (+ 0.65 Prozent auf 147.08 USD) und NVIDIA (+ 0.32 Prozent auf 211.63 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Goldman Sachs (-2.80 Prozent auf 960.79 USD), Amazon (-2.05 Prozent auf 248.35 USD), UnitedHealth (-1.81 Prozent auf 376.62 USD), Nike (-1.77 Prozent auf 36.40 USD) und Alphabet C (ex Google) (-1.74 Prozent auf 339.69 USD).
Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 8’351’223 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4.563 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf
Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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