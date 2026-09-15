Schwacher Handel in New York: Dow Jones legt den Rückwärtsgang ein

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.90 Prozent schwächer bei 51’951.19 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24.941 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.629 Prozent fester bei 52’750.88 Punkten in den Dienstagshandel, nach 52’421.20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 51’875.65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52’336.61 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 53’732.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51’671.03 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45’883.45 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.38 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Chevron (+ 1.98 Prozent auf 216.37 USD), 3M (+ 1.72 Prozent auf 164.80 USD), NVIDIA (+ 0.65 Prozent auf 212.34 USD), Cisco (+ 0.63 Prozent auf 110.76 USD) und Procter Gamble (+ 0.44 Prozent auf 146.78 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Goldman Sachs (-2.89 Prozent auf 959.91 USD), Amazon (-1.73 Prozent auf 249.16 USD), Nike (-1.66 Prozent auf 36.44 USD), Alphabet C (ex Google) (-1.63 Prozent auf 340.06 USD) und UnitedHealth (-1.62 Prozent auf 377.35 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 6’464’996 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.563 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.41 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch