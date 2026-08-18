Nike Aktie 957150 / US6541061031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike auf "Sector Perform" belassen. Die RBC-Umfrage zum Schulanfang deute für die Sportartikelbranche in den USA auf eine Belebung und in China auf ein recht stabiles Geschäft hin, schrieb Piral Dadhania in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Adidas sei in der Gunst zur Nummer Eins avanciert und habe Nike auf Platz Zwei verdrängt./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 40.06
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 40.06
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
|
18.08.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Handel in New York: Dow Jones sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
18.08.26
|How a pesky Jordan copycat dribbled around Nike in China (Financial Times)
|
17.08.26
|Börse New York: Dow Jones gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.ch)