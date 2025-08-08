|Kurse + Charts + Realtime
Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 65 auf 76 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Er habe die Schätzungen nach der Halbjahresberichtssaison überarbeitet, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Entwicklungen der US-Importzölle spiegelten sich nun in seinen Annahmen für die Luxusgüter- und Modekonzerne wider. Nike mache Fortschritte in Bezug auf die Maßnahmen für eine Trendumkehr zum Besseren./bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 76.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 74.19
|
Abst. Kursziel*:
2.44%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 74.18
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.45%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
