SMI 11'867 0.2%  SPI 16'566 0.0%  Dow 44'176 0.5%  DAX 24'163 -0.1%  Euro 0.9412 0.1%  EStoxx50 5'348 0.3%  Gold 3'368 -0.9%  Bitcoin 98'694 2.4%  Dollar 0.8069 -0.1%  Öl 66.1 -0.3% 
Nike Aktie 957150 / US6541061031

60.13
CHF
0.12
CHF
0.19 %
09:00:00
BRXC
11.08.2025 07:55:20

Nike Sector Perform

Nike
60.13 CHF 0.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 65 auf 76 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Er habe die Schätzungen nach der Halbjahresberichtssaison überarbeitet, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Entwicklungen der US-Importzölle spiegelten sich nun in seinen Annahmen für die Luxusgüter- und Modekonzerne wider. Nike mache Fortschritte in Bezug auf die Maßnahmen für eine Trendumkehr zum Besseren./bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 17:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 76.00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 74.19 		Abst. Kursziel*:
2.44%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 74.18 		Abst. Kursziel aktuell:
2.45%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse