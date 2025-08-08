NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 65 auf 76 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Er habe die Schätzungen nach der Halbjahresberichtssaison überarbeitet, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Entwicklungen der US-Importzölle spiegelten sich nun in seinen Annahmen für die Luxusgüter- und Modekonzerne wider. Nike mache Fortschritte in Bezug auf die Maßnahmen für eine Trendumkehr zum Besseren./bek/mis;