Nike Aktie

50.87
CHF
-0.93
CHF
-1.79 %
13:07:41
BRXC
06.01.2026

Nike Outperform

Nike
50.87 CHF -1.79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 85 auf 78 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Seine grundlegende Einschätzung in puncto künftigem profitablem Wachstum des Sportartikelkonzerns habe sich nicht geändert, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings scheine der Zeitrahmen dafür länger zu sein als ursprünglich erwartet. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 78.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 64.53 		Abst. Kursziel*:
20.87%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 64.51 		Abst. Kursziel aktuell:
20.91%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

