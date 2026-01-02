Nike Aktie 957150 / US6541061031
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 85 auf 78 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Seine grundlegende Einschätzung in puncto künftigem profitablem Wachstum des Sportartikelkonzerns habe sich nicht geändert, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings scheine der Zeitrahmen dafür länger zu sein als ursprünglich erwartet. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 78.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 64.53
|
Abst. Kursziel*:
20.87%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 64.51
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.91%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Analysen zu Nike Inc.
|11:35
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|19.12.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.12.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|51.18
|-1.19%
