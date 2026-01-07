Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'324 0.0%  SPI 18'384 0.2%  Dow 49'368 -0.2%  DAX 25'122 0.9%  Euro 0.9315 0.2%  EStoxx50 5'924 -0.1%  Gold 4'461 -0.7%  Bitcoin 72'673 -2.5%  Dollar 0.7970 0.2%  Öl 60.0 -0.8% 
3M Aktie 1405105 / US88579Y1010

Dow Jones-Kursverlauf 07.01.2026 18:01:25

Schwacher Handel in New York: Dow Jones in der Verlustzone

Schwacher Handel in New York: Dow Jones in der Verlustzone

Am Mittwochmittag halten sich die Börsianer in New York zurück.

NVIDIA
151.13 CHF 0.89%
Am Mittwoch fällt der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 0.20 Prozent auf 49’365.31 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19.170 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.960 Prozent auf 48’987.36 Punkte an der Kurstafel, nach 49’462.08 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49’621.43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 49’209.76 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 1.83 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 47’954.99 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 07.10.2025, einen Stand von 46’602.98 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 07.01.2025, einen Stand von 42’528.36 Punkten auf.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Amgen (+ 3.46 Prozent auf 341.60 USD), Home Depot (+ 1.99 Prozent auf 302.55 EUR), Microsoft (+ 1.87 Prozent auf 487.46 USD), Salesforce (+ 1.52 Prozent auf 266.90 USD) und NVIDIA (+ 1.43 Prozent auf 189.92 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil UnitedHealth (-2.51 Prozent auf 340.20 USD), JPMorgan Chase (-2.41 Prozent auf 326.56 USD), Caterpillar (-2.39 Prozent auf 608.20 USD), Nike (-2.17 Prozent auf 63.94 USD) und 3M (-1.92 Prozent auf 163.02 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 13’775’630 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.912 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8.43 zu Buche schlagen. Mit 6.92 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

