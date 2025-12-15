Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nike Aktie 957150 / US6541061031

Historisch
15.12.2025 07:58:40

Nike

Nike
54.22 CHF 0.53%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 71 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Jay Sole versucht abzuschätzen, wie der Turnaround der Amerikaner verläuft. Er stellte am Montag zehn Fragen vor, die Nike auf der kommenden Telefonkonferenz zum Quartalsbericht beantworten sollte. Diese zielen beispielsweise auf die strategische Bedeutung des zusätzlichen Technischen Direktors (CTO) im Management und die Erfahrungen von Elliott Hill nach seinem ersten Jahr an der Konzernspitze./rob/ag/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 03:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

