Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 71 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Jay Sole versucht abzuschätzen, wie der Turnaround der Amerikaner verläuft. Er stellte am Montag zehn Fragen vor, die Nike auf der kommenden Telefonkonferenz zum Quartalsbericht beantworten sollte. Diese zielen beispielsweise auf die strategische Bedeutung des zusätzlichen Technischen Direktors (CTO) im Management und die Erfahrungen von Elliott Hill nach seinem ersten Jahr an der Konzernspitze./rob/ag/stw;

