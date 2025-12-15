Nike Aktie 957150 / US6541061031
Nike Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 71 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Jay Sole versucht abzuschätzen, wie der Turnaround der Amerikaner verläuft. Er stellte am Montag zehn Fragen vor, die Nike auf der kommenden Telefonkonferenz zum Quartalsbericht beantworten sollte. Diese zielen beispielsweise auf die strategische Bedeutung des zusätzlichen Technischen Direktors (CTO) im Management und die Erfahrungen von Elliott Hill nach seinem ersten Jahr an der Konzernspitze./rob/ag/stw;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 71.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 67.47
|
Abst. Kursziel*:
5.23%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 67.49
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.20%
|
Analyst Name::
Jay Sole
|
KGV*:
-
