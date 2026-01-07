Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit Abgaben

Zum Handelsschluss bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.94 Prozent schwächer bei 48’996.08 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19.170 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.960 Prozent leichter bei 48’987.36 Punkten in den Handel, nach 49’462.08 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 48’951.99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 49’621.43 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1.07 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, mit 47’954.99 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 46’602.98 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, wurde der Dow Jones mit 42’528.36 Punkten gehandelt.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Amgen (+ 3.47 Prozent auf 341.64 USD), Home Depot (+ 1.99 Prozent auf 302.55 EUR), Johnson Johnson (+ 1.32 Prozent auf 207.49 USD), Salesforce (+ 1.22 Prozent auf 266.12 USD) und Microsoft (+ 1.04 Prozent auf 483.47 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-4.26 Prozent auf 596.52 USD), Nike (-3.26 Prozent auf 63.22 USD), Honeywell (-2.65 Prozent auf 199.51 USD), Sherwin-Williams (-2.55 Prozent auf 331.41 USD) und JPMorgan Chase (-2.28 Prozent auf 326.99 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 33’628’210 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.912 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie hat mit 8.43 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch