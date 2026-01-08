Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones am Donnerstagnachmittag steigen

Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0.54 Prozent fester bei 49’262.39 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 19.274 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 1.05 Prozent auf 49’512.72 Punkte an der Kurstafel, nach 48’996.08 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 48’792.34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 49’357.74 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1.62 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, stand der Dow Jones noch bei 47’739.32 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 08.10.2025, den Stand von 46’601.78 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 08.01.2025, einen Wert von 42’635.20 Punkten auf.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Sherwin-Williams (+ 3.11 Prozent auf 341.72 USD), Nike (+ 3.02 Prozent auf 65.13 USD), Honeywell (+ 2.74 Prozent auf 204.97 USD), Coca-Cola (+ 2.54 Prozent auf 69.26 USD) und Chevron (+ 2.43 Prozent auf 158.97 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Amgen (-3.04 Prozent auf 331.25 USD), NVIDIA (-2.25 Prozent auf 184.85 USD), Cisco (-1.38 Prozent auf 73.69 USD), Salesforce (-1.16 Prozent auf 263.02 USD) und Microsoft (-1.16 Prozent auf 477.84 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 23’540’406 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3.895 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

