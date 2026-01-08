Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’351 0.2%  SPI 18’407 0.1%  Dow 49’241 0.5%  DAX 25’127 0.0%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’904 -0.3%  Gold 4’448 -0.2%  Bitcoin 72’925 0.2%  Dollar 0.8000 0.3%  Öl 61.8 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Rheinmetall345850Roche1203204NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Top News
Bitcoin unter Druck: Der leise Rückzug der Langfrist-Investoren und der Blick auf 2026
Trump schiesst gegen US-Rüstungskonzerne - Folgen für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS?
Erstmals seit 2019: Alphabet-Aktie überholt Apple bei der Marktkapitalisierung und jagt nun NVIDIA
D-Wave Quantum-Aktie schwächelt dennoch: Übernahme von Quantum Circuits setzt neuen Meilenstein
NVIDIA-Aktie im Blick: Neue Vorgaben für chinesische Bestellungen des H200-Chips
Suche...

Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Blick 08.01.2026 20:03:38

Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones am Donnerstagnachmittag steigen

Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones am Donnerstagnachmittag steigen

So bewegt sich der Dow Jones am vierten Tag der Woche.

Salesforce
211.35 CHF -0.13%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0.54 Prozent fester bei 49’262.39 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 19.274 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 1.05 Prozent auf 49’512.72 Punkte an der Kurstafel, nach 48’996.08 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 48’792.34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 49’357.74 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1.62 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, stand der Dow Jones noch bei 47’739.32 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 08.10.2025, den Stand von 46’601.78 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 08.01.2025, einen Wert von 42’635.20 Punkten auf.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Sherwin-Williams (+ 3.11 Prozent auf 341.72 USD), Nike (+ 3.02 Prozent auf 65.13 USD), Honeywell (+ 2.74 Prozent auf 204.97 USD), Coca-Cola (+ 2.54 Prozent auf 69.26 USD) und Chevron (+ 2.43 Prozent auf 158.97 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Amgen (-3.04 Prozent auf 331.25 USD), NVIDIA (-2.25 Prozent auf 184.85 USD), Cisco (-1.38 Prozent auf 73.69 USD), Salesforce (-1.16 Prozent auf 263.02 USD) und Microsoft (-1.16 Prozent auf 477.84 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 23’540’406 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3.895 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com