Nike Aktie 957150 / US6541061031
51.79CHF
3.29CHF
6.78 %
18:00:02
BRXC
05.01.2026 17:46:58
Nike Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 US-Dollar belassen. Jüngste Markterhebungen sprächen für den US-Hersteller von Sportbekleidung, schrieb Jay Sole in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marke zeige unverändert Stärke und die erhobenen Daten verbesserten sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum./rob/bek/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2025 / 01:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Nike Inc.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
$ 62.00
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
$ 64.57
Abst. Kursziel*:
-3.97%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
$ 64.87
Abst. Kursziel aktuell:
-4.42%
Analyst Name::
Jay Sole
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
