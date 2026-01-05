Nike 51.79 CHF 6.78% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 US-Dollar belassen. Jüngste Markterhebungen sprächen für den US-Hersteller von Sportbekleidung, schrieb Jay Sole in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marke zeige unverändert Stärke und die erhobenen Daten verbesserten sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum./rob/bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2025 / 01:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



