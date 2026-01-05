Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 US-Dollar belassen. Jüngste Markterhebungen sprächen für den US-Hersteller von Sportbekleidung, schrieb Jay Sole in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marke zeige unverändert Stärke und die erhobenen Daten verbesserten sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum./rob/bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2025 / 01:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 62.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 64.57 		Abst. Kursziel*:
-3.97%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 64.87 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.42%
Analyst Name::
Jay Sole 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse