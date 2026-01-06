Nike Aktie 957150 / US6541061031
50.56CHF
-1.23CHF
-2.38 %
16:07:31
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.01.2026 15:04:10
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Im US-Bekleidungs- und Fachhandel sehe sie Chancen unter anderem für deutlich unterbewertete Sportbekleidungsmarken, die trotz positiver Korrekturen und Anhebungen der Prognosen an Wert verloren hätten, schrieb Aneesha Sherman in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf 2026./edh/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 02:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 85.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 63.50
|
Abst. Kursziel*:
33.86%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 63.81
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.21%
|
Analyst Name::
Aneesha Sherman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nike Inc.
|
16:01
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Start in Grün (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Nike-Aktie erneut stärker: CEO Elliott Hill kauft nach Apple-Chef Anteile in Millionenwert zu (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nike von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Analysten sehen bei Nike-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
31.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 gibt nachmittags nach (finanzen.ch)
Analysen zu Nike Inc.
|15:04
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|11:35
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|19.12.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:04
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|11:35
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|19.12.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:04
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|11:35
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|19.12.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|05.01.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.12.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|50.96
|-1.61%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:25
|
Deutsche Bank AG
Sanofi Buy
|15:24
|
Deutsche Bank AG
Schneider Electric Buy
|15:23
|
Deutsche Bank AG
Siemens Energy Buy
|15:22
|
Deutsche Bank AG
Siemens Hold
|15:22
|
Deutsche Bank AG
Siemens Healthineers Hold
|15:04
|
Bernstein Research
Nike Outperform
|15:03
|
Bernstein Research
adidas Outperform