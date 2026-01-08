Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende fester

Am Donnerstag sprang der Dow Jones via NYSE letztendlich um 0.55 Prozent auf 49’266.11 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 19.274 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 49’512.72 Zählern und damit 1.05 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (48’996.08 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49’357.74 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48’792.34 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 1.63 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 47’739.32 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 08.10.2025, mit 46’601.78 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 42’635.20 Punkten auf.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 3.23 Prozent auf 65.26 USD), Sherwin-Williams (+ 2.90 Prozent auf 341.03 USD), Honeywell (+ 2.87 Prozent auf 205.24 USD), Coca-Cola (+ 2.71 Prozent auf 69.37 USD) und Chevron (+ 2.61 Prozent auf 159.25 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Amgen (-3.37 Prozent auf 330.11 USD), NVIDIA (-2.15 Prozent auf 185.04 USD), Salesforce (-2.10 Prozent auf 260.53 USD), Microsoft (-1.11 Prozent auf 478.11 USD) und Visa (-1.03 Prozent auf 352.23 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 43’136’054 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3.895 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Mit 6.92 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch