Nike Aktie 957150 / US6541061031
51.31CHF
0.13CHF
0.25 %
11:02:58
BRXC
10.12.2025 12:57:49
Nike Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nike vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 70 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Umsatz und Bruttomarge des Sportartikelkonzerns dürften besser als vom Markt erwartet ausfallen, schrieb Adrienne Yih am Mittwoch in ihrem Ausblick./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 05:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Equal Weight
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 70.00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 63.33
|
Abst. Kursziel*:
10.53%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 63.34
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.52%
|
Analyst Name::
Adrienne Yih
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
