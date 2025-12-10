Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nike vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 70 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Umsatz und Bruttomarge des Sportartikelkonzerns dürften besser als vom Markt erwartet ausfallen, schrieb Adrienne Yih am Mittwoch in ihrem Ausblick./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 05:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Equal Weight
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 70.00
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
$ 63.33 		Abst. Kursziel*:
10.53%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 63.34 		Abst. Kursziel aktuell:
10.52%
Analyst Name::
Adrienne Yih 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse