SMI 13'099 -0.3%  SPI 18'001 -0.3%  Dow 47'952 0.1%  DAX 24'179 -0.1%  Euro 0.9320 0.1%  EStoxx50 5'738 -0.1%  Gold 4'325 -0.2%  Bitcoin 70'025 3.1%  Dollar 0.7959 0.2%  Öl 60.0 0.4% 
Nike Aktie 957150 / US6541061031

46.71
CHF
-6.10
CHF
-11.55 %
13:23:54
BRXC
19.12.2025 11:07:56

Nike Outperform

Nike
46.71 CHF -11.55%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike nach einer Telefonkonferenz zu den Zahlen für das zweite Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Das Management habe einen vorsichtigeren Ton angeschlagen, als er und der Markt erwartet hätten, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es scheine, dass sich der Sportartikelkonzern noch in der Übergangsphase seines Turnarounds befinde, wobei die Erholung unerwartet langsam verlaufe./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 19:24 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 19:24 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 85.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 65.63 		Abst. Kursziel*:
29.51%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 65.74 		Abst. Kursziel aktuell:
29.30%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse