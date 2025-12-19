Nike Aktie 957150 / US6541061031
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nike nach vorgelegten Zahlen für das zweite Geschäftsquartal von 90 auf 85 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Das Quartal sei zwar stark gewesen, doch signalisierten die Äußerungen der Unternehmensführung, dass die Geschäftserholung des Sportartikelherstellers insgesamt langsam verlaufe, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
Unternehmen:
Nike Inc.
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
$ 85.00
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
$ 59.10
Abst. Kursziel*:
43.82%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
$ 60.08
Abst. Kursziel aktuell:
41.48%
Analyst Name::
Aneesha Sherman
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
16:01
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
16:01
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
15:37
|Nike-Aktie unter Druck: Umsatzplus reicht enttäuschten Anlegern nicht aus (AWP)
|
13:12