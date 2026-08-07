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TecDAX im Blick 07.08.2026 15:58:16

Zuversicht in Frankfurt: Pluszeichen im TecDAX

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Aktueller Marktbericht zum TecDAX.

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Der TecDAX legt im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 1.73 Prozent auf 4’070.20 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 543.985 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.853 Prozent auf 4’035.11 Punkte an der Kurstafel, nach 4’000.99 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 4’029.78 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’083.47 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 5.49 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’832.85 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3’795.77 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3’765.49 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12.30 Prozent. Bei 4’284.41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6.32 Prozent auf 84.10 EUR), IONOS (+ 6.29 Prozent auf 32.10 EUR), Nemetschek SE (+ 5.74 Prozent auf 59.90 EUR), Infineon (+ 3.78 Prozent auf 62.60 EUR) und AIXTRON SE (+ 3.73 Prozent auf 40.59 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Deutsche Telekom (-0.96 Prozent auf 28.87 EUR), Drägerwerk (-0.54 Prozent auf 110.00 EUR), freenet (-0.49 Prozent auf 24.20 EUR), Nordex (-0.20 Prozent auf 39.62 EUR) und Siltronic (-0.06 Prozent auf 79.00 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2’768’946 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 195.360 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie weist mit 6.44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.38 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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