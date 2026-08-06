Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 53’918 0.1%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9338 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’339 2.3%  Bitcoin 52’307 0.2%  Dollar 0.8076 -0.6%  Öl 83.4 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Sandoz124359842Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Musk gibt Fehler zu - stürzt die SpaceX-Aktie jetzt in die Krise?
Stabilus: Finanzvorstand geht - Konzernchef übernimmt übergangsweise
So viel Verlust wäre bei einem SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr angefallen
Suche...
ETF Sparplan

Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnendes Nemetschek SE-Investment? 06.08.2026 10:02:29

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nemetschek SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nemetschek SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Nemetschek SE-Aktien gewesen.

Nemetschek
56.50 CHF 6.44%
Kaufen Verkaufen

Am 06.08.2021 wurde das Nemetschek SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Nemetschek SE-Anteile bei 78.06 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 12.811 Nemetschek SE-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 723.80 EUR, da sich der Wert eines Nemetschek SE-Anteils am 05.08.2026 auf 56.50 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 27.62 Prozent.

Nemetschek SE wurde am Markt mit 6.61 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der Nemetschek SE-Papiere an der Börse XETRA war der 10.03.1999. Der Erstkurs der Nemetschek SE-Aktie lag beim Börsengang bei 75.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Nemetschek Group
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Nemetschek SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten