TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nemetschek SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Am 06.08.2021 wurde das Nemetschek SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Nemetschek SE-Anteile bei 78.06 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 12.811 Nemetschek SE-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 723.80 EUR, da sich der Wert eines Nemetschek SE-Anteils am 05.08.2026 auf 56.50 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 27.62 Prozent.

Nemetschek SE wurde am Markt mit 6.61 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der Nemetschek SE-Papiere an der Börse XETRA war der 10.03.1999. Der Erstkurs der Nemetschek SE-Aktie lag beim Börsengang bei 75.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch