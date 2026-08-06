Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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|Lohnendes Nemetschek SE-Investment?
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06.08.2026 10:02:29
TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nemetschek SE-Investment von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Nemetschek SE-Aktien gewesen.
Am 06.08.2021 wurde das Nemetschek SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Nemetschek SE-Anteile bei 78.06 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 12.811 Nemetschek SE-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 723.80 EUR, da sich der Wert eines Nemetschek SE-Anteils am 05.08.2026 auf 56.50 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 27.62 Prozent.
Nemetschek SE wurde am Markt mit 6.61 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der Nemetschek SE-Papiere an der Börse XETRA war der 10.03.1999. Der Erstkurs der Nemetschek SE-Aktie lag beim Börsengang bei 75.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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