Börse Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Am Freitag steht der TecDAX via XETRA letztendlich 1.90 Prozent im Plus bei 4’076.97 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 543.985 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.853 Prozent auf 4’035.11 Punkte an der Kurstafel, nach 4’000.99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Freitag bei 4’088.50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4’029.78 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 5.66 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’832.85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’795.77 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 3’765.49 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12.49 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4’284.41 Punkten. 3’322.31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 6.97 Prozent auf 60.60 EUR), IONOS (+ 6.36 Prozent auf 32.12 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.18) Prozent auf 83.20 EUR), SAP SE (+ 4.08 Prozent auf 177.96 EUR) und Infineon (+ 2.92 Prozent auf 62.08 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Nordex (-2.17 Prozent auf 38.84 EUR), freenet (-1.32 Prozent auf 24.00 EUR), Siltronic (-1.14 Prozent auf 78.15 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.00 Prozent auf 29.68 EUR) und SMA Solar (-0.64 Prozent auf 54.55 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6’181’355 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 195.360 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.44 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch