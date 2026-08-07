Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Plus

Am Freitag notiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1.77 Prozent höher bei 4’071.76 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 543.985 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.853 Prozent auf 4’035.11 Punkte an der Kurstafel, nach 4’000.99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Freitag bei 4’083.47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4’029.78 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 5.53 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’832.85 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wurde der TecDAX mit 3’795.77 Punkten gehandelt. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 3’765.49 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12.35 Prozent aufwärts. Bei 4’284.41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. 3’322.31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.25 Prozent auf 83.25 EUR), IONOS (+ 5.17 Prozent auf 31.76 EUR), Nemetschek SE (+ 5.12 Prozent auf 59.55 EUR), SAP SE (+ 3.59 Prozent auf 177.12 EUR) und Eckert Ziegler (+ 3.09 Prozent auf 14.02 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Deutsche Telekom (-0.99 Prozent auf 28.86 EUR), Nordex (-0.40 Prozent auf 39.54 EUR), freenet (-0.16 Prozent auf 24.28 EUR), Drägerwerk (+ 0.00 Prozent auf 110.60 EUR) und Kontron (+ 0.19 Prozent auf 21.40 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’515’170 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 195.360 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch