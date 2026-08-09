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Tops & Flops 09.08.2026 13:16:00

Gold, Öl & Co. in KW 32: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 3’280.00 21.00 0.64
Baumwolle 0.83 0.01 1.54
Bleipreis 1’840.50 -10.50 -0.57
CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
Dieselpreis Benzin 2.15 -0.01 -0.23
EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
EEX Strompreis Phelix DE 108.11 0.58 0.54
Erdgaspreis - Natural Gas 2.66 0.02 0.83
Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
Goldpreis 4’342.26 101.83 2.40
Haferpreis 3.11 0.01 0.32
Heizölpreis 103.03 0.53 0.52
Holzpreis 578.00 -
Kaffeepreis 3.36 0.14 4.32
Kakaopreis 4’249.00 4.00 0.09
Kohlepreis 116.75 0.40 0.34
Kupferpreis 14’240.00 -215.00 -1.49
Lebendrindpreis 2.31 0.11
Mageres Schwein Preis 0.95 -0.10
Maispreis 4.39 -0.06
Mastrindpreis 3.52 0.04 1.03
Milchpreis 16.75 0.05 0.30
Naphthapreis (European) 717.12 14.44 2.05
Nickelpreis 16’745.00 150.00 0.90
Orangensaftpreis 1.43 -0.09 -5.85
Palladiumpreis 1’374.00 -1.50 -0.11
Palmölpreis 4’527.00 -7.00 -0.15
Platinpreis 1’753.00 20.00 1.15
Rapspreis 526.25 2.75 0.53
Reispreis 14.28 0.10 0.67
Silberpreis 63.55 2.04 3.32
Sojabohnenmehlpreis 308.10 -2.60 -0.84
Sojabohnenpreis 11.57 -0.01 -0.06
Sojabohnenölpreis 0.68 0.68
Super Benzin 2.08 -0.01 -0.43
Weizenpreis 220.50 -0.50 -0.23
Zinkpreis 3’785.00 -72.00 -1.87
Zinnpreis 56’100.00 -400.00 -0.71
Zuckerpreis 0.16 0.01 5.65
Ölpreis (Brent) 82.08 -0.41 -0.50
Ölpreis (WTI) 78.18 0.89 1.15

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