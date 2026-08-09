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07.08.2026
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09.08.2026 13:16:00
Gold, Öl & Co. in KW 32: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner und Verlierer.
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Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com,Queen Art/Shutterstock.com
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Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Aluminiumpreis
|3’280.00
|21.00
|0.64
|Baumwolle
|0.83
|0.01
|1.54
|Bleipreis
|1’840.50
|-10.50
|-0.57
|CO2 European Emission Allowances
|25.15
|-0.35
|-1.37
|Dieselpreis Benzin
|2.15
|-0.01
|-0.23
|EEX Kohle Year Future
|85.50
|0.00
|0.00
|EEX Strompreis Phelix DE
|108.11
|0.58
|0.54
|Erdgaspreis - Natural Gas
|2.66
|0.02
|0.83
|Ethanolpreis
|2.16
|0.00
|0.05
|Goldpreis
|4’342.26
|101.83
|2.40
|Haferpreis
|3.11
|0.01
|0.32
|Heizölpreis
|103.03
|0.53
|0.52
|Holzpreis
|578.00
|-
|Kaffeepreis
|3.36
|0.14
|4.32
|Kakaopreis
|4’249.00
|4.00
|0.09
|Kohlepreis
|116.75
|0.40
|0.34
|Kupferpreis
|14’240.00
|-215.00
|-1.49
|Lebendrindpreis
|2.31
|0.11
|Mageres Schwein Preis
|0.95
|-0.10
|Maispreis
|4.39
|-0.06
|Mastrindpreis
|3.52
|0.04
|1.03
|Milchpreis
|16.75
|0.05
|0.30
|Naphthapreis (European)
|717.12
|14.44
|2.05
|Nickelpreis
|16’745.00
|150.00
|0.90
|Orangensaftpreis
|1.43
|-0.09
|-5.85
|Palladiumpreis
|1’374.00
|-1.50
|-0.11
|Palmölpreis
|4’527.00
|-7.00
|-0.15
|Platinpreis
|1’753.00
|20.00
|1.15
|Rapspreis
|526.25
|2.75
|0.53
|Reispreis
|14.28
|0.10
|0.67
|Silberpreis
|63.55
|2.04
|3.32
|Sojabohnenmehlpreis
|308.10
|-2.60
|-0.84
|Sojabohnenpreis
|11.57
|-0.01
|-0.06
|Sojabohnenölpreis
|0.68
|0.68
|Super Benzin
|2.08
|-0.01
|-0.43
|Weizenpreis
|220.50
|-0.50
|-0.23
|Zinkpreis
|3’785.00
|-72.00
|-1.87
|Zinnpreis
|56’100.00
|-400.00
|-0.71
|Zuckerpreis
|0.16
|0.01
|5.65
|Ölpreis (Brent)
|82.08
|-0.41
|-0.50
|Ölpreis (WTI)
|78.18
|0.89
|1.15
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