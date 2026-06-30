Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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Nemetschek SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla ist für das organische Umsatzwachstum des Bausoftwarespezialisten im zweiten Quartal etwas zurückhaltender geworden, wie er am Montag in einem Ausblick auf den Bericht schrieb. Auch die Wachstumserwartung für das Gesamtjahr setzte er nun etwas tiefer an. Seine Ergebnisprognosen blieben aufgrund einer günstigeren Währungsentwicklung allerdings nahezu unbewegt. Die Kurszielreduzierung begründete Moawalla mit der Schwäche der europäischen Softwarebranche./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53.25 €
|
Abst. Kursziel*:
69.01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
53.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
69.81%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-
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