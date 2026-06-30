Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’227 0.0%  SPI 20’071 0.2%  Dow 52’183 0.6%  DAX 24’852 0.9%  Euro 0.9222 -0.1%  EStoxx50 6’281 0.8%  Gold 4’022 0.1%  Bitcoin 47’929 -1.3%  Dollar 0.8095 0.2%  Öl 72.9 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Idorsia36346343Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Warnung von Shell: Hormus-Probleme bremsen LNG-Nachschub - Aktie rot
Nike, PepsiCo, Hershey & Kimberly-Clark: Vier Dividendenaktien mit jahrzehntelanger Ausschüttungstradition
So lohnend wäre ein Investment in Ripple von vor 10 Jahren gewesen
So lohnend wäre ein Einstieg in Monero von vor 1 Jahr gewesen
So viel Verlust hätte eine Neo-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Suche...
Plus500 Depot

Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

48.76
CHF
-1.02
CHF
-2.05 %
11:00:32
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.06.2026 09:03:13

Nemetschek SE Buy

Nemetschek
49.97 CHF -1.90%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla ist für das organische Umsatzwachstum des Bausoftwarespezialisten im zweiten Quartal etwas zurückhaltender geworden, wie er am Montag in einem Ausblick auf den Bericht schrieb. Auch die Wachstumserwartung für das Gesamtjahr setzte er nun etwas tiefer an. Seine Ergebnisprognosen blieben aufgrund einer günstigeren Währungsentwicklung allerdings nahezu unbewegt. Die Kurszielreduzierung begründete Moawalla mit der Schwäche der europäischen Softwarebranche./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 20:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
53.25 € 		Abst. Kursziel*:
69.01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
53.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
69.81%
Analyst Name::
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nemetschek SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nemetschek SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:03 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.06.26 Nemetschek Sell UBS AG
25.06.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen