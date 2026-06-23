MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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MTU Aero Engines Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Der Triebwerkbauer sollte vom deutlichen Rückgang des Kerosinpreises sowie vom gestiegenen Dollarkurs profitieren, schrieb David Perry am Mittwoch. Nach Gesprächen mit dem Konzernchef ist er nun auch zuversichtlicher für die Aussichten der GTF-Triebwerke sowie die mittelfristige Barmittelentwicklung./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Overweight
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
465.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
340.60 €
|
Abst. Kursziel*:
36.52%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
345.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.74%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
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22.06.26
|EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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19.06.26
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