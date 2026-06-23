MTU Aero Engines 318.98 CHF 1.71% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Der Triebwerkbauer sollte vom deutlichen Rückgang des Kerosinpreises sowie vom gestiegenen Dollarkurs profitieren, schrieb David Perry am Mittwoch. Nach Gesprächen mit dem Konzernchef ist er nun auch zuversichtlicher für die Aussichten der GTF-Triebwerke sowie die mittelfristige Barmittelentwicklung./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 00:13 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.