Franken zu Dollar und Euro schwächer - Das steckt dahinter

Für weitere Impulse könnten verschiedene US-Konjukturdaten am Nachmittag sorgen. Der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Notenbank wird am Freitag erwartet.

Gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8089 etwas schwächer als am frühen Morgen mit 0,8077. Auch die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostet gegen Mittag mit 0,9337 Franken etwas mehr als am frühen Morgen mit 0,9325. Das EUR/USD-Paar hat sich kaum bewegt und wird mit 1,1543 gehandelt.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Jetzt informieren

Weiter warten die Anleger auf zusätzliche Signale zu einer Entspannung im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump stellte eine baldige Einigung in Aussicht, während das iranische Aussenministerium erklärte, eine gemeinsame Erklärung mit Oman zur Schifffahrt durch die Strasse von Hormus befinde sich in der Schlussphase. Dies dämpfte die Nachfrage nach dem als sicher geltenden Dollar. Parallel dazu gaben auch die Ölpreise leicht nach.

Neben den Entwicklungen in Nahost rücken auch Konjunkturdaten in den Fokus. So stehen in den USA noch die Produktivität und Lohnstückkosten sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem Programm. Weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank erhoffen sich die Anleger nun vom offiziellen US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wird.

Zürich (awp) -