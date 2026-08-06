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Devisen im Blick 06.08.2026 11:52:00

Franken zu Dollar und Euro schwächer - Das steckt dahinter

Franken zu Dollar und Euro schwächer - Das steckt dahinter

Der Schweizer Franken hat am Donnerstagvormittag gegenüber dem US-Dollar und dem Euro etwas nachgegeben.

Für weitere Impulse könnten verschiedene US-Konjukturdaten am Nachmittag sorgen. Der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Notenbank wird am Freitag erwartet.

Gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8089 etwas schwächer als am frühen Morgen mit 0,8077. Auch die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostet gegen Mittag mit 0,9337 Franken etwas mehr als am frühen Morgen mit 0,9325. Das EUR/USD-Paar hat sich kaum bewegt und wird mit 1,1543 gehandelt.

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Weiter warten die Anleger auf zusätzliche Signale zu einer Entspannung im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump stellte eine baldige Einigung in Aussicht, während das iranische Aussenministerium erklärte, eine gemeinsame Erklärung mit Oman zur Schifffahrt durch die Strasse von Hormus befinde sich in der Schlussphase. Dies dämpfte die Nachfrage nach dem als sicher geltenden Dollar. Parallel dazu gaben auch die Ölpreise leicht nach.

Neben den Entwicklungen in Nahost rücken auch Konjunkturdaten in den Fokus. So stehen in den USA noch die Produktivität und Lohnstückkosten sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem Programm. Weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank erhoffen sich die Anleger nun vom offiziellen US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wird.

Zürich (awp) -

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