IONOS Aktie 124525998 / DE000A3E00M1
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06.08.2026
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06.08.2026 11:00:07
IONOS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Umsatz des Internet-Dienstleisters liege um zwei Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Toby Ogg in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe die Markterwartung hingegen verfehlt./rob/bek/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Overweight
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
30.40 €
|
Abst. Kursziel*:
21.71%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
32.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.34%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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