NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Umsatz des Internet-Dienstleisters liege um zwei Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Toby Ogg in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe die Markterwartung hingegen verfehlt./rob/bek/mis;