MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
293.10CHF
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07.04.2026 10:27:30
MTU Aero Engines Overweight
MTU Aero Engines
295.15 CHF 1.39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Der europäische Rüstungssektor sehe sehr attraktiv aus, schrieb David Perry in seinem Branchenkommentar vom Montag angesichts des nun beginnenden zweiten Quartals. Für den zivilen Luftfahrtsektor indes könnten die Risiken zunehmen./ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Overweight
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
465.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
319.40 €
|
Abst. Kursziel*:
45.59%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
319.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.40%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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