MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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MTU Aero Engines Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU vor Quartalszahlen und einem Kapitalmarkttag von 435 auf 457 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Christophe Menard rechnet mit einem Umsatzwachstum von 10 Prozent im dritten Jahresviertel. Zudem bestehe die Möglichkeit, dass der Triebwerkshersteller die diesjährige Prognose für das Instandhaltungsgeschäft (MRO) anhebe, so der Analyst in einer Einschätzung vom Dienstag./rob/ajx/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
457.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
376.40 €
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Abst. Kursziel*:
21.41%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
375.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.61%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-