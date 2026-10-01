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Leclanche Aktie 11030311 / CH0110303119

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Vor dem Aus? 01.10.2026 14:37:36

Leclanché-Aktie: Letzte Frist für Geschäftsbericht verpasst

Leclanché-Aktie: Letzte Frist für Geschäftsbericht verpasst

Der vom Aus bedrohte Batteriehersteller Leclanché kann nicht nachweisen, dass das Unternehmen mindestens bis Juni 2027 fortgeführt werden kann.

Leclanche
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Deshalb hat die Westschweizer Gesellschaft ihren Geschäftsbericht 2025 auch innerhalb der verlängerten Frist bis am Mittwochabend nicht vorlegen können.

Die Schweizer Börse SIX hatte Leclanché letztmals bis spätestens am 30. September Zeit für die Publikation gegeben. Nun verzögert sich diese erneut, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.

Das Unternehmen kämpft nach eigenen Angaben mit erheblichen Engpässen bei Finanzierung, Liquidität und Produktionskapazitäten. Leclanché sucht den Angaben zufolge weiter nach "kurzfristigen Finanzierungslösungen" und führt dazu Gespräche mit Kunden, strategischen Partnern und potenziellen Investoren. Kunden hätten ihre Bereitschaft zu weiterer Unterstützung signalisiert.

Gleichzeitig sei der Auftragsbestand weiterhin gut gefüllt und in den vergangenen Monaten gewachsen, so das Unternehmen.

Erst vergangene Woche hatte Leclanché für seine beiden deutschen Tochtergesellschaften Insolvenzanträge gestellt. Grund war deren Zahlungsunfähigkeit, nachdem eine weitere Finanzierung nicht gesichert werden konnte.

Leclanché kämpft seit Jahren mit finanziellen Problemen. Die Aktien des Unternehmens sind seit dem 1. Juni vom Handel an der SIX ausgesetzt.

Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains gegründet und entwickelt Energiespeicherlösungen auf Basis von Lithium-Ionen-Batterien. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 350 Mitarbeitende.

to/

Yverdon-les-Bains (awp)

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