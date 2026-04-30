MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
264.30CHF
23.30CHF
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30.04.2026 09:54:05
MTU Aero Engines Buy
MTU Aero Engines
267.01 CHF 1.64%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat MTU nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 410 Euro auf "Buy" belassen. Der Triebwerksbauer habe insgesamt ordentlich abgeschnitten und mit dem freien Barmittelzufluss klar positiv überrascht, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
410.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
287.10 €
|
Abst. Kursziel*:
42.81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
290.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.14%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
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|EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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28.04.26